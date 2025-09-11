التصريح بدفن جثة شاب قفز من الطابق الـ 11 بالدقي

كتب- محمود الشوربجي

أمرت جهات التحقيق بالجيزة، بالتصريح بدفن جثة شاب قفز من الطابق الـ11 بعقار بمنطقة الدقي، وذلك بعد الاطلاع على تقرير الطب الشرعي بأسباب وفاته.

واستمعت جهات التحقيق إلى إفادات شهود العيان المحيطين بمسرح الحادث، وأمرت بالاطلاع على كاميرات المراقبة بمحيط الواقعة للتأكد من خلو الواقعة من أي شبهة جنائية، وطلبت تحريات أجهزة الأمن حول الواقعة.

وتلقى رئيس مباحث قسم شرطة الدقي بمديرية أمن الجيزة، إشارة من غرفة عمليات النجدة مفادها سقوط شخص من علو بدائرة القسم، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى محل البلاغ وبالفحص تبين قيام شاب بالقفز من الطابق الـ11 لمروره بأزمة نفسية، وجرى نقل الجثة إلى ثلاجة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة.

تم اتخاذ كل الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.

