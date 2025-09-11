ضبط سيدة تُدير نادٍ صحي غير مرخص في الأعمال المنافية للآداب بالمعادي

كتب - عاطف مراد:

ألقت أجهزة وزارة الداخلية، القبض على سيدة لاتهامها بإدارة نادٍ صحي غير مرخص بمنطقة المعادي بالقاهرة، واستغلاله في أعمال منافية للآداب مقابل مبالغ مالية، وذلك في إطار جهود مكافحة الجرائم المخلة بالآداب العامة.

وأكدت تحريات الإدارة العامة لحماية الآداب بقطاع الشرطة المتخصصة، أن المتهمة أدارت النادي الصحي دون الحصول على التراخيص اللازمة، وقامت باستقطاب راغبي المتعة وتقديم خدمات غير مشروعة دون تمييز، مقابل مبالغ مالية.

وعقب تقنين الإجراءات، استهدفت القوات مقر النادي، وضبطت السيدة المسؤولة عن إدارته، وبصحبتها 3 سيدات و4 رجال، بينهم شخص له معلومات جنائية مسجلة.

وبمواجهتهم، أقروا جميعًا بممارسة النشاط غير المشروع كما ورد في التحريات، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تمهيدًا للعرض على جهات التحقيق المختصة.

اقرأ أيضا:

