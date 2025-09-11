مشاجرة بين إمام عاشور وعاملين أمام كافية في التجمع.. والشرطة تتدخل

كتب - عاطف مراد:

نجح رجال المباحث في السيطرة على مشاجرة اندلعت أمام كافية شهير بمنطقة التجمع، كان طرفها لاعب الأهلي إمام عاشور وصديقه من جهة، وعاملان من محل مجاور من جهة أخرى.

وكشفت التحريات أن العاملين حاولا التقاط صورة مع عاشور أثناء خروجه من الكافية، لكنه رفض، ما تسبب في مشادة كلامية سرعان ما تطورت إلى اشتباك بالأيدي.

وتلقت غرفة عمليات النجدة بلاغًا بالواقعة، وانتقلت قوة أمنية إلى المكان، وقبضت على العاملين المتورطين. وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد المتهمين تمهيدًا لعرضهما على النيابة العامة.