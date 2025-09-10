كتب - محمد شعبان:

في صباح بدا عاديًا في شارع مدينة الرحمن بمنطقة الطوابق فيصل غرب الجيزة، تحول الهدوء إلى صدمة مرعبة هزت المنطقة بالكامل. في شقة بالدور الثاني من عقار مكون من أربعة طوابق، عثرت الشرطة على جثة سيدة متفحمة وبها طعنة قاتلة في الصدر، بينما كان زوجها على سطح المنزل أقدم على الانتحار بعد لحظات من ارتكاب الجريمة.

مشهد مروع أصاب الجيران بالذهول، الكل يحاول استيعاب ما حدث للتو، جثة متفحمة بالأسفل وأخرى مذبوحة بالأعلى. تحريات مباحث الهرم برئاسة المقدم مصطفى الدكر كشفت خبايا جريمة الصباح المظلم.

قبل 15 عاما، تزوج الزوجان وأنجبا ثلاثة أطفال، إلا أن حياتهما لم تعرف الاستقرار. قبل خمسة أعوام، أصبح الزوج مدمنًا على المخدرات، وبدأ يتوقف عن الإنفاق على زوجته وأطفاله، ما أشعل خلافات زوجية متكررة استمرت لسنوات.

الأطفال أصبحوا ضحية الصراع، فتدخلت إحدى الجمعيات الخيرية وأودعتهم في دار رعاية بأحد الأحياء الراقبة في القاهرة، بينما دخل الزوج مصحة لعلاج الإدمان قبل خمسة أشهر، وخرج منها قبل شهرين، لكنه استمر في التعاطي، ليظل خطرًا يهدد الأسرة.

صباح الأربعاء، اندلعت مشاجرة مأساوية بين الزوجين، انتهت بطعن الزوج لزوجته بسلاح أبيض ثم إشعال النار فيها داخل الشقة. بعد دقائق من ارتكاب الجريمة، صعد الزوج إلى سطح العقار وأنهى حياته بطريقة مروعة.

الحادثة تركت الحي في صدمة كاملة، والجيران يروون أصوات الصراخ واللهب، بينما الأطفال فقدوا والديهم في لحظات، لتصبح هذه الأسرة قصة مأساوية عن الإدمان، العنف الأسري، والنتائج الكارثية للخلافات التي تتفاقم بلا تدخل.