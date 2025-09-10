لإجباره على التسول.. ضبط شخص اعتدى على نجله بالضرب في القليوبية

كتب - علاء عمران:

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات مقطع فيديو متداول على مواقع التواصل الاجتماعي، يظهر فيه والد يجبر نجله على العمل كبائع متجول والتعدي عليه بالضرب بالقليوبية.

بالفحص تبين عدم ورود أي بلاغ رسمي في هذا الشأن، وتم تحديد الطفل ووالده (عاطل).

وبسؤال والد الطفل، أقر بأنه اعتدى على نجله بالضرب لإجباره على التسول، فيما أيد الطفل الواقعة عند مواجهته.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المتهم.