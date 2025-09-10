إعلان

لإجباره على التسول.. ضبط شخص اعتدى على نجله بالضرب في القليوبية

04:59 م الأربعاء 10 سبتمبر 2025

المتهم ونجله

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتب - علاء عمران:

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات مقطع فيديو متداول على مواقع التواصل الاجتماعي، يظهر فيه والد يجبر نجله على العمل كبائع متجول والتعدي عليه بالضرب بالقليوبية.

بالفحص تبين عدم ورود أي بلاغ رسمي في هذا الشأن، وتم تحديد الطفل ووالده (عاطل).

وبسؤال والد الطفل، أقر بأنه اعتدى على نجله بالضرب لإجباره على التسول، فيما أيد الطفل الواقعة عند مواجهته.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المتهم.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

ضبط شخص اعتدى على نجله القليوبية التسول
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:



إعلان

أخبار

المزيد

الثانوية العامة

المزيد

إعلان

بدء إضافة المواليد على بطاقات التموين
بنك التعمير والإسكان: بدء حجز شقق جنة وسكن مصر غدًا
متظاهرون يهاجمون ترامب داخل مطعم في واشنطن - فيديو
حالة الطقس حتى الإثنين .. الأرصاد: سحب منخفضة وشبورة ونشاط رياح