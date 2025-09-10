إعلان

فيديو صادم يوثق اعتداء 7 أشخاص على مالك محل بالسويس

04:56 م الأربعاء 10 سبتمبر 2025

ضبط متهمين

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتب - علاء عمران:

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات مقطع فيديو متداول على مواقع التواصل الاجتماعي يظهر تعدي مجموعة من الأشخاص على مالك محل بالسويس.

وأوضحت التحريات أن الواقعة بدأت بخلافات جيرة بين الطرفين وألعاب أطفال، تطورت إلى مشاجرة بالضرب يوم 7 الجاري، ما أسفر عن إصابة مالك المحل بجروح متفرقة بالجسم.

وأمكن ضبط جميع المتهمين، بينهم شخصان لهما معلومات جنائية، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة. وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

السويس اعتداء على مالك محل بالسويس
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:



إعلان

أخبار

المزيد

الثانوية العامة

المزيد

إعلان

بدء إضافة المواليد على بطاقات التموين
بنك التعمير والإسكان: بدء حجز شقق جنة وسكن مصر غدًا
متظاهرون يهاجمون ترامب داخل مطعم في واشنطن - فيديو
حالة الطقس حتى الإثنين .. الأرصاد: سحب منخفضة وشبورة ونشاط رياح