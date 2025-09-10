فيديو صادم يوثق اعتداء 7 أشخاص على مالك محل بالسويس

كتب - علاء عمران:

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات مقطع فيديو متداول على مواقع التواصل الاجتماعي يظهر تعدي مجموعة من الأشخاص على مالك محل بالسويس.

وأوضحت التحريات أن الواقعة بدأت بخلافات جيرة بين الطرفين وألعاب أطفال، تطورت إلى مشاجرة بالضرب يوم 7 الجاري، ما أسفر عن إصابة مالك المحل بجروح متفرقة بالجسم.

وأمكن ضبط جميع المتهمين، بينهم شخصان لهما معلومات جنائية، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة. وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.