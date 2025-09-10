إعلان

"نسر وزجاج فاميه ولوحة مزورة".. الداخلية تكشف ادعاء ملكية سيارة مخالفة لضابط

04:25 م الأربعاء 10 سبتمبر 2025

المتهم

كتب - علاء عمران:

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات منشور متداول على مواقع التواصل الاجتماعي يظهر سيارة تسير بدون لوحة خلفية، ومثبت عليها نسر وزجاج حاجب للرؤية، مع ادعاءات كاذبة بأن مالكها ضابط.

وأوضحت التحريات أن السيارة محظورة جمركيًا، وتدار بدون رخصة تسيير، كما أن اللوحة الأمامية غير خاصة بها. وأمكن تحديد قائدها، موظف بالمعاش مقيم بالقاهرة، الذي اعترف بأن السيارة تخص شخصًا من ذوي الهمم ولم يقدم مستندات تثبت ملكيته.

وتم التحفظ على السيارة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق قائدها.

ادعاء ملكية سيارة مخالفة سيارة تسير بدون لوحة سيارة محظورة جمركيا
