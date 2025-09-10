إعلان

"انت ميت من 3 شهور".. الداخلية تكشف حقيقة فيديو الغرامة بسبب الوفاة

01:35 م الأربعاء 10 سبتمبر 2025

الداخلية تكشف حقيقة فيديو الغرامة بسبب الوفاة

كتب - عاطف مراد:

كشفت الأجهزة الأمنية حقيقة مقطع فيديو تم تداوله بأحد الحسابات الخاصة بأحد الممثلين بمواقع التواصل الاجتماعي زعم خلاله القائم على النشر بتوجهه للسجل المدني لتجديد البطاقة، إلا أنه فوجئ بوجود غرامة مالية لكونه متوفي منذ 3 أشهر.

بالفحص تبين عدم صحة تلك الادعاءات، وتم ضبط القائم على النشر (مقيم بدائرة قسم شرطة العجوزة بالجيزة) وبمواجهته أفاد بأن المقطع المشار إليه تمثيلي يعد محاكاة صوتية لمقطع فيديو آخر تم نشره بتاريخ سابق، وقيامه بنشره على حسابه الشخصي بمواقع التواصل الاجتماعي لتحقيق نسب مشاهدة عالية.

كما أمكن تحديد وضبط القائم على تصوير مقطع الفيديو الأول (مقيم بدائرة قسم شرطة الظاهر بالقاهرة) وبمواجهته أقر بقيامه بتصوير المقطع خلال عام 2024 ونشره على حسابه الشخصي بمواقع التواصل الاجتماعي في إطار المزاح.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيالهما.

WhatsApp Image 2025-09-10 at 1.25.10 PM

