إعلان

فضيحة على الطريق.. سائق يتعاطى المخدرات أثناء القيادة

12:53 م الأربعاء 10 سبتمبر 2025

المتهم

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتب - عاطف مراد:

كشفت أجهزة وزارة الداخلية ملابسات منشور متداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي، مدعوم بصورة، بشأن قيام سائق سيارة نقل جماعي بتعاطي المواد المخدرة أثناء قيادته للسيارة التي كانت تقل ركابًا بمحافظة الجيزة.

وعقب الفحص والتحريات، تمكنت الأجهزة الأمنية من تحديد وضبط السيارة المشار إليها، وتبين أنها سارية التراخيص، فيما كان قائدها يقود دون حمل رخصة قيادة.

وبمواجهته بما ورد في المنشور، أقر السائق بصحة الواقعة واعترف بتعاطي المواد المخدرة خلال القيادة.

وتم التحفظ على السيارة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المتهم، تمهيدًا لعرضه على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

401_6_11zon

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

سائق يتعاطى المخدرات أثناء القيادة أجهزة وزارة الداخلية المواد المخدرة
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:



إعلان

أخبار

المزيد

الثانوية العامة

المزيد

إعلان

بنك التعمير والإسكان: بدء حجز شقق جنة وسكن مصر غدًا
متظاهرون يهاجمون ترامب داخل مطعم في واشنطن - فيديو
حالة الطقس حتى الإثنين .. الأرصاد: سحب منخفضة وشبورة ونشاط رياح