فضيحة على الطريق.. سائق يتعاطى المخدرات أثناء القيادة

كتب - عاطف مراد:

كشفت أجهزة وزارة الداخلية ملابسات منشور متداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي، مدعوم بصورة، بشأن قيام سائق سيارة نقل جماعي بتعاطي المواد المخدرة أثناء قيادته للسيارة التي كانت تقل ركابًا بمحافظة الجيزة.

وعقب الفحص والتحريات، تمكنت الأجهزة الأمنية من تحديد وضبط السيارة المشار إليها، وتبين أنها سارية التراخيص، فيما كان قائدها يقود دون حمل رخصة قيادة.

وبمواجهته بما ورد في المنشور، أقر السائق بصحة الواقعة واعترف بتعاطي المواد المخدرة خلال القيادة.

وتم التحفظ على السيارة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المتهم، تمهيدًا لعرضه على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.