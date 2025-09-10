إعلان

فيديو رعب في الطالبية.. شاب يهاجم سيدة ويسحلها وسط الشارع

12:47 ص الأربعاء 10 سبتمبر 2025

شاب يسحل سيدة في الشارع

كتب - محمد شعبان:

في مشهد صادم أشعل مواقع التواصل الاجتماعي، تداول رواد السوشيال ميديا فيديو مثير للجدل، وثّق لحظة مرعبة عاشتها سيدة في وقت مبكر من الصباح بمنطقة الطالبية.

كاميرا مراقبة رصدت شابًا يتتبع السيدة بهدوء، ثم صعد أعلى سيارة محاولًا اقتلاع لمبة إنارة، قبل أن يفاجئ الجميع بالاعتداء عليها بالضرب المبرح، وسحلها بقوة أمام أعين المارة بشارع العروبة، حسب متداولو الفيديو.

المشهد ترك صدمة وغضب عارم بين المتابعين، الذين طالبوا بسرعة ضبط المعتدي ومحاسبته فيما بدأت الأجهزة الأمنية في فحص الفيديو لكشف ملابسات الواقعة، وتحديد هوية الشاب تمهيدًا للقبض عليه.

