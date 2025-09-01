بتهمة الاختلاس.. قرار من الجنايات بشأن أمين مخازن بوزارة الصحة

كتب ـ رمضان يونس:

قررت محكمة جنايات الجيزة، تأجيل محاكمة أمين الخزينة الرئيسية بالمركز القومي لخدمات نقل الدم، التابع لأمانة المراكز الطبية المتخصصة بوزارة الصحة والسكان، إلى جلسة 24 نوفمبر المقبل، وذلك في اتهامه باختلاس أموال عامة وتزوير محررات رسمية.

ووفقًا لتحقيقات النيابة العامة في القضية رقم 4030 لسنة 2023 والمقيدة برقم 451 لسنة 2024، فإن المتهم "ك. إ." اختلس مبلغ 534,345.93 جنيه، حيث قام بإيداع المبلغ في حسابه الشخصي بدلاً من حساب البنك المركزي المصري، مستغلًا منصبه كأمين خزينة خلال الفترة من أكتوبر 2020 حتى 4 نوفمبر 2021.

كما وجهت النيابة العامة وفق أوراق الدعوى، للمتهم تهمة تزوير محررات رسمية، من بينها إيصالات استلام نقدية (نماذج رقم 33 ع. ح و33 ح)، حيث قام بإثبات مبالغ أقل من القيم الحقيقية المستلمة من المتعاملين مع جهة عمله، وذلك بتعديل وإضافة بيانات مزورة.

وأسندت النيابة العامة للمتهم تهمة تزوير حوافظ توريد نقدية تابعة للوزارة بإثبات مبالغ غير حقيقية، إضافة إلى تزوير قسائم إيداع منسوبة للبنك المركزي المصري، مدعيًا فيها إيداع الأموال في حساب جهة عمله، باستخدام محررات مصطنعة تحاكي الأصل.

وأحال المستشار معتز الحميلي، رئيس الاستئناف والقائم بأعمال المحامي العام الأول لنيابة الأموال العامة العليا، المتهم إلى محكمة الجنايات للمحاكمة العاجلة.