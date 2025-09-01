إعلان

ضبط متهم بالاحتيال عبر محفظة إلكترونية في الإسكندرية

06:39 م الإثنين 01 سبتمبر 2025

المتهم

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

القاهرة - مصراوي:

كشفت الأجهزة الأمنية بالإسكندرية ملابسات بلاغ تقدمت به سيدة تتهم فيه شخصًا بالنصب والاحتيال على والدتها والاستيلاء على مبلغ مالي من محفظتها الإلكترونية بعد انتحال صفة موظف بخدمة عملاء إحدى شركات الاتصالات.

بإجراء التحريات بمعرفة قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، تم تحديد وضبط المتهم، وتبين أنه عاطل له معلومات جنائية ومقيم بدائرة مركز شرطة العدوة بمحافظة المنيا.

عثر بحوزته على هاتف محمول، وبفحصه فنيًا تبين احتواؤه على دلائل تؤكد نشاطه الإجرامي. وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية بحقه.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

احتيال نصب محفظة إلكترونية الإسكندرية
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:



إعلان

أخبار

المزيد

الثانوية العامة

المزيد

إعلان

تم الاعتماد.. موعد إعلان تطبيق زيادات أسعار شرائح الكهرباء الجديدة - خاص
250 جنيهًا للسكني و5 أضعاف للتجاري.. بدء تطبيق زيادات الإيجار القديم
محيي الدين: أعمق أزمات اقتصاد مصر لا تزال قائمة.. وأقترح الإصلاح بعيدا عن صندوق النقد
"التعليم" تعلن موعد إتاحة الكتب الإلكترونية لطلاب الثانوية 2026
بعد قرار المركزي.. البنوك تتسابق لخفض الفائدة- تغطية خاصة
"أرقام خادعة".. مجدي الجلاد يحلل نتائج "تنسيقية شباب الأحزاب" في انتخابات الشيوخ الأخيرة