ضبط متهم بالاحتيال عبر محفظة إلكترونية في الإسكندرية

القاهرة - مصراوي:

كشفت الأجهزة الأمنية بالإسكندرية ملابسات بلاغ تقدمت به سيدة تتهم فيه شخصًا بالنصب والاحتيال على والدتها والاستيلاء على مبلغ مالي من محفظتها الإلكترونية بعد انتحال صفة موظف بخدمة عملاء إحدى شركات الاتصالات.

بإجراء التحريات بمعرفة قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، تم تحديد وضبط المتهم، وتبين أنه عاطل له معلومات جنائية ومقيم بدائرة مركز شرطة العدوة بمحافظة المنيا.

عثر بحوزته على هاتف محمول، وبفحصه فنيًا تبين احتواؤه على دلائل تؤكد نشاطه الإجرامي. وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية بحقه.