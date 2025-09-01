إعلان

الداخلية تعلن تفاصيل القبض على الراقصة "بوسي" | فيديو

03:07 م الإثنين 01 سبتمبر 2025

كتب- علاء عمران:

أعلنت وزارة الداخلية القبض على راقصة تُدعى "بوسي" لنشرها مقاطع فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ظهرت خلالها وهي ترقص بملابس خادشة للحياء وبطريقة مبتذلة تتنافى مع الآداب العامة.

وقالت الوزارة في بيان لها، إنه في إطار جهودها لمكافحة الجرائم المنافية للآداب العامة، أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لحماية الآداب بقطاع الشرطة المتخصصة قيام الراقصة المذكورة بنشر مقاطع فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي، تضمنت رقصها بملابس غير لائقة وبأسلوب مبتذل.

عقب تقنين الإجراءات، تم ضبط المتهمة بدائرة قسم شرطة المقطم بالقاهرة، وبحوزتها هاتف محمول، وبفحصه فنيًا تبيّن احتواؤه على دلائل تثبت نشاطها الإجرامي.

وبمواجهتها، اعترفت بنشر المقاطع المشار إليها عبر صفحاتها على مواقع التواصل الاجتماعي بهدف زيادة نسب المشاهدات وتحقيق أرباح مالية.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وزارة الداخلية بوسي شرطة المقطم
