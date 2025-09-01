"ألفاظ وإيحاءات خادشة".. قرار قضائي بشأن البلوجر محمد عبدالعاطي

كتب- أحمد عادل:

جدد قاضي المعارضات بالقاهرة الجديدة، حبس البلوجر محمد عبدالعاطي مقدم برنامج "مع كامل احترامي"، 15 يومًا على ذمة التحقيقات في اتهامه بإساءة استخدام مواقع التواصل الاجتماعي وبث فيديوهات تتضمن ألفاظًا خادشة للحياء العام.

وكانت نيابة الشؤون الاقتصادية قد باشرت التحقيق مع المتهم، لاتهامه بنشر محتوى خادش عبر برنامجه المذاع على منصات التواصل الاجتماعي، بغرض تحقيق أرباح مالية من نسب المشاهدات.

وأقر المتهم خلال جلسة التحقيق بتصوير ونشر المقاطع المشار إليها ضمن برنامجه، مؤكدًا عدم قصده خدش الحياء العام.

وكانت جهات التحقيق قد أمرت بحبسه 4 أيام على ذمة التحقيقات، لحين ورود تحريات مباحث الأموال العامة بشأن مصادر دخله، قبل أن يجدد القاضي حبسه 15 يومًا.

وألقت الأجهزة الأمنية القبض عليه بالقاهرة، على خلفية عدة بلاغات ضده تتهمه بنشر مقاطع تتضمن ألفاظًا وإيحاءات خادشة، في إطار جهود وزارة الداخلية لمكافحة الجرائم الإلكترونية والمحتوى المخالف للقيم المجتمعية.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتباشر النيابة العامة التحقيقات.