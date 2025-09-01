إصابة 6 أشخاص في انقلاب ميكروباص بالطريق الأوسطي بالجيزة

كتب - علاء عمران:

أصيب 6 أشخاص، اليوم الاثنين، في حادث انقلاب سيارة ميكروباص أعلى الطريق الأوسطي بمحافظة الجيزة، وتم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي الإسعافات اللازمة، وتحرر محضر بالواقعة لتباشر النيابة التحقيقات.

تلقى قسم غرفة عمليات النجدة بلاغًا بوقوع حادث مروري بالطريق الأوسطي، وانتقلت على الفور الخدمات الأمنية مدعومة بسيارات الإسعاف إلى مكان البلاغ.

بالفحص تبين انقلاب سيارة ميكروباص، ما أسفر عن إصابة 6 أشخاص بإصابات متفرقة بالجسد.

جرى نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم، ورفعت الجهات المعنية آثار الحادث لتسيير حركة المرور، وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة وأُخطرت النيابة المختصة للتحقيق.

