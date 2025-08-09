مقتل عنصر إجرامي شديد الخطورة في تبادل لإطلاق النار مع الشرطة بالشرقية



كتب- علاء عمران:

لقي عنصر جنائي شديد الخطورة، من المتاجرين بالمواد المخدرة، مصرعه عقب تبادل لإطلاق النيران مع قوات الشرطة بمحافظة الشرقية.

يأتي ذلك في إطار جهود وزارة الداخلية لملاحقة وضبط العناصر الجنائية شديدة الخطورة من جالبي ومتجري المواد المخدرة.

أكدت معلومات وتحريات أجهزة البحث الجنائي بمديرية أمن الشرقية، بمشاركة قطاع الأمن العام، قيام أحد العناصر الإجرامية شديدة الخطورة – سبق اتهامه في جنايات "مخدرات، سلاح ناري، بلطجة" – بالاتجار في المواد المخدرة.

عقب تقنين الإجراءات، تم استهدافه بمأمورية بمشاركة قطاع الأمن المركزي بدائرة مركز شرطة أولاد صقر بالشرقية، حيث بادر بإطلاق الأعيرة النارية تجاه القوات، فتم التعامل معه، ما أسفر عن مصرعه، وضبط بحوزته (بندقية آلية – كمية من مخدري الحشيش والهيدرو)، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.