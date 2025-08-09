إعلان

مقتل عنصر إجرامي شديد الخطورة في تبادل لإطلاق النار مع الشرطة بالشرقية

11:16 ص السبت 09 أغسطس 2025

قوات الشرطة - ارشيفية

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp


كتب- علاء عمران:
لقي عنصر جنائي شديد الخطورة، من المتاجرين بالمواد المخدرة، مصرعه عقب تبادل لإطلاق النيران مع قوات الشرطة بمحافظة الشرقية.

يأتي ذلك في إطار جهود وزارة الداخلية لملاحقة وضبط العناصر الجنائية شديدة الخطورة من جالبي ومتجري المواد المخدرة.

أكدت معلومات وتحريات أجهزة البحث الجنائي بمديرية أمن الشرقية، بمشاركة قطاع الأمن العام، قيام أحد العناصر الإجرامية شديدة الخطورة – سبق اتهامه في جنايات "مخدرات، سلاح ناري، بلطجة" – بالاتجار في المواد المخدرة.

عقب تقنين الإجراءات، تم استهدافه بمأمورية بمشاركة قطاع الأمن المركزي بدائرة مركز شرطة أولاد صقر بالشرقية، حيث بادر بإطلاق الأعيرة النارية تجاه القوات، فتم التعامل معه، ما أسفر عن مصرعه، وضبط بحوزته (بندقية آلية – كمية من مخدري الحشيش والهيدرو)، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

تبادل لإطلاق النار قوات الشرطة محافظة الشرقية وزارة الداخلية
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

أخبار

المزيد

الثانوية العامة

المزيد

إعلان