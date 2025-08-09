إعلان

محاكمة 73 متهما بخلية التجمع.. السبت

05:00 ص السبت 09 أغسطس 2025

تعبيرية عن محاكمة

كتب- صابر المحلاوي:

تستكمل الدائرة الثانية إرهاب المنعقدة بمجمع محاكم بدر، برئاسة المستشار وجدي عبد المنعم، اليوم، محاكمة 73 متهمًا في القضية المعروفة بخلية التجمع الإرهابية.

وجاء في أمر الإحالة بالقضية رقم 11926 لسنة 2022 جنايات التجمع الخامس، والمقيدة برقم 1237 لسنة 2022 كلي القاهرة الجديدة وبرقم 627 لسنة 2021 حصر أمن الدولة العليا، إحالة 73 متهما من عناصر الجماعات الإرهابية من بينهم 47 متهماً محبوساً و26 متهماً هارباً، إلى المحاكمة العاجلة، بتهمة الانضمام لجماعة إرهابية أسست على خلاف أحكام القانون.

خلية التجمع الدائرة الثانية إرهاب مجمع محاكم بدر
