الداخلية تواصل ضرباتها لصناع المحتوى الخارجين عن القانون

07:17 م الجمعة 08 أغسطس 2025

القاهرة - مصراوي:

في ضربة جديدة ضد المحتوى المخالف لقيم المجتمع وأخلاقياته، ألقت أجهزة وزارة الداخلية القبض على صانع محتوى شهير بعد تداول مقاطع فيديو على السوشيال ميديا تضمنت ألفاظًا خادشة وخروجًا سافرًا عن الآداب العامة.

المتهم مقيم بدائرة قسم شرطة الشروق بالقاهرة، أمكن ضبطه بعد تقنين الإجراءات، وعُثر بحوزته على كميات من مخدري الحشيش والكوكايين.

وبمواجهته، اعترف بحيازته للمخدرات بقصد الإتجار، واعترف أيضًا بنشر المقاطع المخلة بغرض زيادة نسب المشاهدات عبر صفحته بمواقع التواصل الاجتماعي وتحقيق أرباح مالية.

بلوجر صانع محتوى تيك توك محتوى مخالف ألفاظ خادشة للحياء الداخلية
