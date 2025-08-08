ضبط مخزن كتب بدون ترخيص في شبرا الخيمة

كتب -علاء عمران:

واصلت أجهزة وزارة الداخلية حملاتها لمكافحة جرائم التعدي على حقوق الملكية الفكرية.

كشفت تحريات الإدارة العامة لمباحث المصنفات بقطاع الشرطة المتخصصة، تورط مالكي مكتبة ومخزن "بدون ترخيص" في شبرا الخيمة ثان بمحافظة القليوبية، في بيع وتوزيع كتب دراسية لمراحل مختلفة دون تفويض من أصحاب الحقوق.

عقب تقنين الإجراءات، داهمت مأمورية أمنية المخزن.

أسفرت المداهمة عن ضبط المدير المسئول، وبحوزته 5,020 كتابًا دراسيًا لمواد وسنوات دراسية متنوعة، جميعها بدون تفويض قانوني.

أقر المتهم بارتكاب المخالفات بالتعاون مع مالكي المكتبة والمخزن، بهدف تحقيق أرباح مادية غير مشروعة.