من فيديو مظلوم إلى تاجر مخدرات.. سقوط "العاطل الخطير" بكفر الشيخ

07:16 م الخميس 07 أغسطس 2025

المتهم وأسرته

القاهرة - مصراوي:

كشفت تحريات الأجهزة الأمنية حقيقة مقاطع فيديو تم تداولها بمواقع التواصل الاجتماعى تضمنت ادعاء ذوى أحد العناصر الإجرامية بقيام قوة أمنية بإلقاء القبض على ابنهما "دون وجه حق" والتعدى عليه بالضرب وتلفيق قضية حيازة مواد مُخدرة له بكفر الشيخ.

بالفحص تبين عدم صحة تلك الادعاءات، وأن حقيقة الواقعة تتمثل فى أنه بتاريخ 6 الجارى وبناءً على إذن صادر من النيابة العامة بضبط المذكور (عاطل – مقيم بدائرة قسم شرطة دسوق – صادر ضده 11 حكم فى قضايا متنوعة أبرزها "إتجار بالمخدرات، سلاح بدون ترخيص، سرقة، بلطجة") لإتجاره فى المواد المخدرة.

وأمكن ضبطه وبحوزته (5 كيلو جرامات من مخدر الحشيش – سلاح أبيض)، وبمواجهته أقر بحيازته للمواد المخدرة بقصد الاتجار، وأن كافة الإجراءات تمت فى إطار من الشرعية والقانون دون تجاوز، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال ذوى المذكور (لهما معلومات جنائية) لادعائهما الكاذب.

تاجر مخدرات كفر الشيخ دسوق فيديو ادعاء ضرب
