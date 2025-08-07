عرض "طالب الجيزة" على الطب الشرعي ضحية السرقة بالإكراه بشارع خوفو

كتب ـ رمضان يونس:

خضع "علي" ضحية تعدي 3 أشخاص في شارع خوفو بالجيزة، إلى توقيع الكشف الطبي عليه في مصلحة الطب الشرعي بزينهم، تنفيذًا لأمر النيابة العامة، وذلك لإعداد تقرير وافٍ عن الإصابات التي تعرض لها نتيجة الضرب المبرح بالأسلحة البيضاء.

وكشف التقرير الطبي المبدئي الموقع على "علي" (طالب ثانوي تجاري) بالجيزة، الذي أصيب جراء اعتداء 3 من أشخاص "جيرانه" عليه السنج في شارع خوفو بالجيزة، عن إصابته بجروح متفرقة في الركبة واليد.

وأفاد التقرير الطبي الذي حصل "مصراوي" على نسخة منه، أن المجني عليه بتوقيع الكشف الطبي الظاهري على "علي" تبين وجود جروح قطعية وطعنية باليد اليسرى مع قطع بالأوتار، واصبع السبابة والوسطى وجرح قطعي بصابع الإبهام، وجرح عميق في الركبة اليسرى الجهة الخلفية، وجرح غائر في الجانب الأيسر للصدر.

وأوضح التقرير أن المجني عليه يحتاج إلى فترة علاجية وراحة لمدة أكثر من 21 يومًا ما لم تزيد أي مضاعفات، كونه أجرى عملية جراحية بالوتر بالركبة اليسرى، حيث يشكل التقرير وجود جراحة باليد تستدعي لعمليات تجميل.

وألقت أجهزة الأمن بمديرية أمن الجيزة، القبض على 3 أشخاص تعدوا بأسلحة بيضاء على "سنج" على ـ طالب ثانوي تجارى ـ من أجل سرقة مبالغ مالية كانت حوزته حال سيره في شارع "خوفو" بالساحة الشعبية بالجيزة، بعد أن رصدت تداول فيديو على منصات التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، يكشف ملابسات الواقعة.

وقرر قاضي المعارضات بمحكمة جنوب الجيزة، تجديد حبس 3 متهمين 15 يومًا على ذمة التحقيقات، على خلفية اتهامهم بالتعدي ضربًا بأسلحة بيضاء "سنج" على طالب في منطقة الساحة الشعبية بالجيزة، بغرض سرقة مبلغ مالي 3 آلاف جنيه منه حال سيره بشارع خوفو.

ووجّهت النيابة العامة للمتهمين الثلاثة "عمر.ه"، و "أحمد.ن"، و "سيف.ط"، في القضية رقم 11295 لسنة 2025 جنح الجيزة 3 تهم، أولها استعراض القوة والضرب، والسرقة عن طريق الإكراه، وإحداث عمدًا عاهة مستديمة للطالب "علي" المجني عليه.