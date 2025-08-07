إعلان

مصرع أم واثنين من أطفالها في حريق مروع بشبرا الخيمة

02:22 م الخميس 07 أغسطس 2025

حريق شقة

القليوبية - أسامة عبدالرحمن:

لقيت سيدة واثنان من أطفالها مصرعهم، اليوم، إثر نشوب حريق هائل داخل شقة سكنية بالدور الرابع في أحد العقارات بمنطقة شبرا الخيمة، ما أثار حالة من الحزن بين سكان المنطقة وأقارب الضحايا.

وفور تلقي أجهزة الحماية المدنية بلاغًا باندلاع الحريق، انتقلت على الفور قوات الإطفاء مدعومة بـ 3 سيارات، وتمكنت من السيطرة على النيران قبل امتدادها إلى باقي العقار، بينما تم الدفع بثلاث سيارات إسعاف لنقل الضحايا إلى مستشفى ناصر العام.

وتوجّه إلى موقع الحادث كل من نائب رئيس حي شبرا الخيمة، ومدير الإدارة الهندسية، ومدير إدارة المتابعة بالحي، وذلك لمعاينة موقع الحريق واتخاذ الإجراءات اللازمة، بالإضافة إلى متابعة حالة العقار والتأكد من عدم وجود أي خطورة إنشائية تهدد السكان.

وأكدت المصادر أن الحريق اندلع في ساعة مبكرة من صباح اليوم داخل شقة سكنية مأهولة، مما أدى إلى محاصرة الأم وطفليها قبل أن يتمكنوا من الخروج، ما أسفر عن وفاتهم اختناقًا نتيجة الأدخنة.

حريق شقةحريق شقة

حريق شقة مصرع أم شبرا الخيمة
