هجرة غير شرعية وتنفيذ أحكام.. جهود أمن المنافذ خلال 24 ساعة

12:49 م الخميس 07 أغسطس 2025

وزارة الداخلية

كتب - علاء عمران:

واصل قطاع أمن المنافذ بوزارة الداخلية جهوده لمواجهة المخالفات والجرائم الحدودية، بالتنسيق مع مختلف الجهات المعنية.

وأسفرت الحملات، خلال 24 ساعة، عن ضبط 2987 مخالفة مرورية متنوعة، و35 قضية في مجال الأمن العام، وتنفيذ 212 حكمًا قضائيًا متنوعًا.

كما تم ضبط قضيتين في مجال مكافحة الهجرة غير الشرعية وتزوير المستندات.

اتُّخذت الإجراءات القانونية اللازمة، وتستمر الحملات لتحقيق الانضباط وإحكام السيطرة على جميع المنافذ.



وزارة الداخلية هجرة غير شرعية الجرائم الحدودية
