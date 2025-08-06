كتب - علاء عمران:

نظّمت وزارة الداخلية، بالتنسيق مع المكتب العربي للتوعية الأمنية والإعلام بالأمانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب، ورشة عمل حول "دور الإعلام الأمني في إبراز جهود التنمية المستدامة"، وذلك بمقر قطاع الإعلام والعلاقات بالوزارة، وبمشاركة عدد من ممثلي وزارات الداخلية العربية، حضورًا وعبر الفيديو كونفرانس.

واستمرت الورشة على مدار يومين، حيث ناقش المشاركون أهمية الإعلام الأمني في دعم السياسات التنموية والمبادرات التي تُعزز الاستقرار بالدول العربية. واستعرضت وزارة الداخلية المصرية مبادرتها "جيل جديد"، المعنية ببناء قدرات شباب وطلائع المناطق الحضارية الجديدة، والتي نالت إشادة واسعة من ممثلي وزارات الداخلية العرب.

وخلال الفعاليات، أطلعت الوزارة المشاركين على منظومة الإعلام الأمني وإمكانياتها في دعم رؤية الدولة وتحقيق أهداف التنمية، إلى جانب الآليات المتبعة في تغطية أنشطة الوزارة، والتصدي للشائعات والسلوكيات السلبية، والرد على الاستفسارات والشكاوى، وهو ما أثار إعجاب الوفود العربية بما شهده القطاع من تطوير وخدمات إعلامية متميزة.

كما نُظمت زيارة ميدانية إلى مقر الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، حيث اطلع الوفد العربي على جهود مصر في التصدي لترويج المخدرات ومخططات التهريب، بالإضافة إلى جهود التوعية المجتمعية بمخاطر هذه السموم على النشء والمجتمع.

ويأتي تنظيم هذه الفعالية في إطار حرص وزارة الداخلية المصرية على تبادل الخبرات مع الأشقاء العرب، وتعزيز دور الإعلام الأمني في دعم الاستقرار والتنمية المستدامة في المجتمعات.