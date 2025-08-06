قرار عاجل من النيابة بشأن المتهم بنحر طفل داخل سوبر ماركت في المهندسين

كتب- صابر المحلاوي:

قررت نيابة شمال الجيزة حبس المتهم، والذي يعمل "كوافير حريمي"، لمدة 4 أيام على ذمة التحقيقات، في واقعة ذبح طفل داخل سوبر ماركت بمنطقة المهندسين، وذلك بتهمة القتل العمد.

كما أمرت النيابة بتحريز كاميرات المراقبة الخاصة بالسوبر ماركت، مسرح الجريمة، وكاميرات المحيط، لتفريغ محتواها والوقوف على ملابسات الجريمة والدافع وراء ارتكابها.

وأفاد عدد من شهود العيان بأن المتهم باغت الطفل بطعنات في الرقبة داخل السوبر ماركت، ثم فرّ هاربًا، فيما طارده الأهالي حتى تمكنوا من الإمساك به. وأشاروا إلى أنه، عند ضبطه، اكتفى بترديد كلمتين: "غصب عني.. معلش".

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يُظهر اللحظات الأخيرة في حياة الطفل قبل مقتله، حيث بدا وهو يقفز ويلعب خارج المحل، قبل لحظات من وقوع الجريمة البشعة.

وكشف الشهود أن الطفل كان يتناول الطعام مع ثلاثة من زملائه العاملين بالسوبر ماركت، قبل أن يدخل المتهم طالبًا الشراء. وحين نهض الطفل لتلبية طلبه، فاجأه الجاني بعدة طعنات متتالية ثم ذبحه وفر من المكان.

وأكد أصدقاء المجني عليه أن الجريمة وقعت في ثوانٍ معدودة، وتمت بصورة مباغتة، بينما لاحق عدد من المواطنين المتهم، وتمكنوا من القبض عليه في أحد العقارات القريبة بعد مطاردة حامية في شارع البطل أحمد عبد العزيز، حيث تعرض للضرب من قبل الأهالي قبل أن تصل قوات الأمن وتنقذه.

ووفقًا للمعاينة الأولية التي أجراها رجال مباحث الجيزة، تبين أن المتهم شاب في العقد الثالث من عمره، تسلل إلى السوبر ماركت وذبح الطفل وفر هاربًا، إلا أن الأهالي تمكنوا من الإمساك به.

وتواصل أجهزة الأمن بالجيزة جهودها وتحرياتها لكشف كافة ملابسات الجريمة والدافع الحقيقي وراء ارتكابها.

اقرأ أيضا:

جريمة مروعة في "المهندسين".. فيديو يكشف اللحظات الأخيرة لطفل السوبر ماركت

ذبح طفل ونجاة آخر بأعجوبة.. كواليس جريمة بشعة في عز الضهر بالمهندسين