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ذبح طفل ونجاة آخر بأعجوبة.. كواليس جريمة بشعة في عز الضهر بالمهندسين

05:47 م الثلاثاء 05 أغسطس 2025

جريمة قتل - تعبيرية

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كتب - محمد شعبان:

كشفت مصادر أمنية تفاصيل جديدة في جريمة ذبح طفل وإصابة آخر على يد شاب بشارع عبدالمنعم رياض المتفرع من البطل أحمد عبدالعزيز بمنطقة المهندسين، الثلاثاء.

وقالت المصادر إن مشاجرة نشبت بين المتهم وآخر داخل سوبر ماركت أشهر على إثرها ساحا أبيض فذبح طفل يبلغ من العمر 10 سنوات وشرع في قتل آخر.

حسب المصادر، المتهم حاول الفرار من مسرح الجريمة إلا أن صرخات استغاثة الناجي الوحيد من المذبحة لفتت انتباه المارة فطاردوه وتمكنوا من ضبطه وسلموه للشرطة.

اللواء محمد مجدي أبو شميلة مدير أمن الجيزة انتقل إلى محل الواقعة في ظل تواجد أمني مكثف من مأمور القسم ورئيس المباحث انتظارًا لانتهاء المعاينة.

الشرطة نقلت الجثمان إلى المشرحة والمصاب إلى مستشفى العجوزة مع تحرير المحضر اللازم.

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