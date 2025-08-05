كتب - رمضان يونس: حصل "مصراوي" على فيديو من إحدى كاميرات المراقبة ترصد الظهور الأخير للمتهم "م" قبل ارتكابه جريمة قتل بحق طفل داخل سوبر ماركت بشارع البطل أحمد عبد العزيز بالمهندسين.

ورصد الفيديو الذي وثقته كاميرات المراقبة ظهور المتهم حال دخوله مطعم وانتظاره دقائق معدودة بداخله، فيما ظهر الطفل يلهو داخل المطعم قبل مقتله بدقائق.

بدورها فرضت قوات الشرطة كردونًا أمنيا حول موقع الجريمة، بعد أن تحفظت على كاميرات المراقبة بداخل المحل والتي تكشف ملابسات ما جرى بين الجاني والمجني عليه. ولحين انتداب فريق من النيابة العامة والبحث الجنائي لرفع آثار الجريمة.

وكانت مصادر أمنية أكدت أن مشاجرة نشبت بين المتهم وآخر داخل سوبر ماركت أشهر على إثرها ساحا أبيض فذبح طفل يبلغ من العمر 10 سنوات وشرع في قتل آخر. حسب المصادر، المتهم حاول الفرار من مسرح الجريمة إلا أن صرخات استغاثة الناجي الوحيد من المذبحة لفتت انتباه المارة فطاردوه.

وألقت أجهزة الأمن القبض على المتهم "م" حال هروبه من موقع الجريمة؛ بعدما طارده الأهالي بشارع البطل أحمد عبد العزيز عقب ارتكابه جريمة القتل بحق الطفل.

جرى إيداع جثمان الطفل في ثلاجة الموتى بمستشفى العجوزة؛ لحين لتوقيع الكشف الطبي عليه وانتهاء إجراءات تصاريح الدفن.