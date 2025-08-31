كتب- علاء عمران:

كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية ملابسات تداول مقطع فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي، يظهر خلاله قيام بعض الأشخاص بالتعدي بالضرب على آخر أمام أحد المولات بدائرة قسم شرطة العمرانية بالجيزة.

وقالت الوزارة في بيان لها، إنه بالفحص، تبين أن المجني عليه صاحب محل بالمول المشار إليه، مقيم بدائرة قسم شرطة بولاق الدكرور، ومصاب باشتباه كسر في الجمجمة. وبسؤال ذويه، قرروا بحدوث مشاجرة بينه وبين بعض الأشخاص أثناء تواجده بمحل عمله، حيث اعتدوا عليه باستخدام عصي خشبية، ما أسفر عن إصابته.

وأسفرت التحريات عن تحديد وضبط مرتكبي الواقعة، وعددهم 7 أشخاص وسيدة، جميعهم مقيمون بدائرة قسم شرطة الطالبية بالجيزة، وعُثر بحوزتهم على 3 عصي خشبية.

وبمواجهتهم، اعترفوا بارتكاب الواقعة، وأقروا بأنه أثناء قيام السيدة باستئجار فستان زفاف لنجلة شقيقها من محل المجني عليه، نشبت مشادة كلامية بينها وبينه، فاستعانت بباقي المتهمين، وحدثت مشاجرة تعدوا خلالها عليه بالضرب باستخدام العصي، مما تسبب في إصابته المشار إليها.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتولت النيابة العامة التحقيق.

اقرأ أيضا:

بعد بيان الداخلية.. تعرف على الاتهامات الموجهة لـ"أم مكة" و"أم سجدة"

قراءة داخل عقل الجنرال.. مفاجآت بالجملة في حركة تنقلات الجيزة ومراكز القوة "مستمرة"

خبر صادم لأنغام.. رائحة كريهة تقود لجثة عمها ومباحث الجيزة تكشف المستور