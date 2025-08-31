إعلان

في واقعة إزعاج الجيران.. قرار قضائي بشأن طليق الفنانة علا غانم

12:38 م الأحد 31 أغسطس 2025

الفنانة علا غانم

كتب- صابر المحلاوي:

قررت النيابة العامة بالجيزة إخلاء سبيل رجل الأعمال، (ع.ح) طليق الفنانة علا غانم، عقب ساعات من ضبطه بسبب إزعاج الجيران أثناء إقامته حفلًا صاخبًا داخل فيلته بمنطقة أبو النمرس بالجيزة.

وكشفت التحريات أن المتهم أقام حفل عيد ميلاد لأحد أصدقائه داخل الفيلا الخاصة به، مستخدمًا أجهزة "دي جي" عالية الصوت دون الحصول على تصريح، ما تسبب في استياء الأهالي.

وبإشراف اللواء محمد مجدي أبو شميلة، تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة من ضبط المتهم وصاحب أجهزة الصوت المستخدمة، قبل أن تقرر النيابة إخلاء سبيلهما بعد اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

النيابة العامة علا غانم أبو النمرس الأجهزة الأمنية
