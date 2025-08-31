إعلان

أمن المنافذ يضبط قضايا تهريب ونقد ومخالفات مرورية خلال 24 ساعة

12:17 م الأحد 31 أغسطس 2025

مخالفات مرورية

كتب- علاء عمران:

واصل قطاع أمن المنافذ بوزارة الداخلية جهوده لمواجهة جرائم التهريب وإحكام السيطرة الأمنية على كافة المنافذ.

وأسفرت الحملات خلال 24 ساعة عن ضبط 11 قضية تهريب بضائع، وقضية تهريب نقد، و3 قضايا هجرة غير شرعية، بالإضافة إلى 2864 مخالفة مرورية، و34 قضية أمن عام، إلى جانب تنفيذ 266 حكمًا قضائيًا متنوعًا.

وتؤكد الوزارة استمرار الحملات الأمنية على المنافذ لتحقيق الانضباط والسيطرة الأمنية.

مخالفات مرورية وزارة الداخلية الحملات الأمنية
