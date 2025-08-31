إعلان

"مولوتوف على باب البيت".. سر انتقام قهوجي من جاره بالوراق

10:38 ص الأحد 31 أغسطس 2025

مولوتوف - صورة ارشيفية

كتب - محمد شعبان:

ليلة هادئة كادت تتحول إلى كارثة في الوراق، بعدما أشعل خلاف مالي نار الانتقام، لينتهي بزجاجة مولوتوف مشتعلة على باب منزل صاحب مخزن وتدخل سريع من الشرطة.

الفصل الأول من القصة دارت أحداثه بقسم شرطة الوراق، صاحب مخزن فراشة حرر محضرًا اتهم فيه قهوجيًا معروفًا بالمنطقة بإلقاء زجاجة مولوتوف على باب منزله.

تحريات وحدة المباحث كشفت أن وراء الواقعة خلافات مالية بين الطرفين، دفعت المتهم لارتكاب فعلته في ساعة متأخرة من الليل، قبل أن يفر من المكان تاركًا النيران مشتعلة.

ورغم أن الحادث لم يسفر عن إصابات، فإن قوات الأمن نجحت سريعًا في تحديد هوية القهوجي وضبطه. وخلال التحقيقات، اعترف المتهم بارتكابه الجريمة، وأُحيل للنيابة العامة التي باشرت التحقيق.

مشاجرة خلاف مالي مولوتوف قهوجي الجيزة الوراق
