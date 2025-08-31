تجديد حبس 9 متهمين بالبحث عن ذهب الفراعنة داخل منزل بالصف

كتب- صابر المحلاوي:

جدد قاضي المعارضات بمحكمة جنوب الجيزة، حبس 9 متهمين 15 يومًا على ذمة التحقيقات، لاتهامهم بتكوين تشكيل عصابي للتنقيب عن الآثار داخل منازل بدائرة مركز الصف.

وكشفت التحقيقات أن المتهمين اعترفوا بتورطهم في أعمال حفر سرية بقصد استخراج قطع أثرية وبيعها لتحقيق مكاسب غير مشروعة.

وتمكنت الأجهزة الأمنية من ضبطهم عقب تقنين الإجراءات، وعُثر بحوزتهم على أدوات حفر وشواهد تشير إلى وجود أعمال تنقيب غير قانونية.

وأمرت النيابة العامة باستمرار التحريات للوقوف على حجم النشاط الإجرامي للمتهمين، ووجهت إليهم تهم التنقيب عن الآثار بالمخالفة للقانون.