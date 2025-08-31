إعلان

تجديد حبس 9 متهمين بالبحث عن ذهب الفراعنة داخل منزل بالصف

02:00 ص الأحد 31 أغسطس 2025

أرشيفية

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتب- صابر المحلاوي:

جدد قاضي المعارضات بمحكمة جنوب الجيزة، حبس 9 متهمين 15 يومًا على ذمة التحقيقات، لاتهامهم بتكوين تشكيل عصابي للتنقيب عن الآثار داخل منازل بدائرة مركز الصف.

وكشفت التحقيقات أن المتهمين اعترفوا بتورطهم في أعمال حفر سرية بقصد استخراج قطع أثرية وبيعها لتحقيق مكاسب غير مشروعة.

وتمكنت الأجهزة الأمنية من ضبطهم عقب تقنين الإجراءات، وعُثر بحوزتهم على أدوات حفر وشواهد تشير إلى وجود أعمال تنقيب غير قانونية.

وأمرت النيابة العامة باستمرار التحريات للوقوف على حجم النشاط الإجرامي للمتهمين، ووجهت إليهم تهم التنقيب عن الآثار بالمخالفة للقانون.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

التنقيب عن اثار الصف حبس متهمين
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:



إعلان

أخبار

المزيد

الثانوية العامة

المزيد

إعلان

بطولة شعبية.. 23 صورة ترصد ملحمة أهالي الضبعة لإنقاذ ضحايا قطار مطروح
تغطية خاصة| الأهلي ضد بيراميدز.. ومفاجأة في تشكيل الأحمر