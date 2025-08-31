تجديد حبس شاب متهم بقتل صديقه بسبب "مشاريب القهوة" في الجيزة

كتب- صابر المحلاوي:

جدد قاضي المعارضات بمحكمة جنوب الجيزة، حبس شاب 15 يومًا على ذمة التحقيقات، لاتهامه بقتل صديقه إثر مشاجرة بينهما داخل مقهى بدائرة قسم شرطة العمرانية بسبب خلاف على ثمن مشروبات لم تتجاوز 20 جنيهًا.

وكشفت التحقيقات أن مشادة كلامية نشبت بين الطرفين، تطورت إلى مشاجرة بالأيدي، استخدم خلالها أحدهما "مقصًا" وطعن به صديقه في ذراعه، فما كان من الأخير إلا أن أمسك بعصا خشبية وسدد له ضربة على رأسه.

وعاد المجني عليه إلى منزله عقب الواقعة، إلا أنه فقد الوعي في صباح اليوم التالي، ونُقل إلى المستشفى حيث دخل العناية المركزة، وظل في غيبوبة 3 أيام حتى فارق الحياة متأثرًا بإصابته.

وتمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط المتهم عقب تقنين الإجراءات، وأُحيل إلى النيابة العامة التي وجهت له تهمة القتل وأمرت بحبسه احتياطيًا على ذمة التحقيقات.