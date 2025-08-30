إعلان

حبس عاطلين بتهمة سرقة الدراجات النارية في المعادي

08:30 م السبت 30 أغسطس 2025

حبس عاطلين بتهمة سرقة الدراجات النارية في المعادي

كتب- صابر المحلاوي:

قررت نيابة المعادي، حبس عاطلين 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامهما بتكوين تشكيل عصابي تخصص في سرقة الدراجات النارية باستخدام أسلوب "قطع وتوصيل الأسلاك".

كانت الأجهزة الأمنية بالقاهرة قد تمكنت من ضبط المتهمين، لهما معلومات جنائية، أثناء مزاولتهما نشاطًا إجراميًا في سرقة الدراجات النارية.

وبمواجهتهما، اعترفا بارتكاب ثلاث وقائع سرقة بذات الأسلوب، وأرشدا عن المسروقات التي عُثر عليها بحوزة أحد الأشخاص "سيئ النية"، عاطل له معلومات جنائية، مقيم بدائرة قسم شرطة دار السلام.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالهم.

