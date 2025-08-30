إعلان

حكم قضائي ضد اليوتيوبر هشام المصري لإساءة استخدام منصات التواصل الاجتماعي

05:03 م السبت 30 أغسطس 2025

اليوتيوبر هشام المصري

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتب- أحمد عادل:
قضت المحكمة الاقتصادية بمعاقبة اليوتيوبر هشام المصري بالحبس لمدة 6 أشهر، وتغريمه 20 ألف جنيه، وإلزامه بدفع تعويض مدني مؤقت قيمته 10 آلاف جنيه، مع كفالة 5 آلاف جنيه لوقف التنفيذ، وذلك على خلفية إدانته بإساءة استخدام مواقع التواصل الاجتماعي.

وكان أحد المحامين قد تقدم ببلاغ للنائب العام يتهم فيه اليوتيوبر هشام المصري بإساءة استخدام منصات التواصل الاجتماعي، من خلال بث مقاطع فيديو تخدش الحياء العام.

وباشرت نيابة الشئون الاقتصادية بالقاهرة الجديدة تحقيقاتها في اتهام اليوتيوبر هشام المصري بإساءة استخدام منصات التواصل الاجتماعي، وقررت جهات التحقيق لاحقًا إحالة المتهم للمحاكمة الجنائية أمام المحكمة الاقتصادية بعد توجيه التهمة إليه.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

المحكمة الاقتصادية هشام المصري
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:



إعلان

أخبار

المزيد

الثانوية العامة

المزيد

إعلان

تغطية خاصة| الأهلي ضد بيراميدز.. ومفاجأة في تشكيل الأحمر