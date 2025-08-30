كتب- أحمد عادل:

قضت المحكمة الاقتصادية بمعاقبة اليوتيوبر هشام المصري بالحبس لمدة 6 أشهر، وتغريمه 20 ألف جنيه، وإلزامه بدفع تعويض مدني مؤقت قيمته 10 آلاف جنيه، مع كفالة 5 آلاف جنيه لوقف التنفيذ، وذلك على خلفية إدانته بإساءة استخدام مواقع التواصل الاجتماعي.

وكان أحد المحامين قد تقدم ببلاغ للنائب العام يتهم فيه اليوتيوبر هشام المصري بإساءة استخدام منصات التواصل الاجتماعي، من خلال بث مقاطع فيديو تخدش الحياء العام.

وباشرت نيابة الشئون الاقتصادية بالقاهرة الجديدة تحقيقاتها في اتهام اليوتيوبر هشام المصري بإساءة استخدام منصات التواصل الاجتماعي، وقررت جهات التحقيق لاحقًا إحالة المتهم للمحاكمة الجنائية أمام المحكمة الاقتصادية بعد توجيه التهمة إليه.