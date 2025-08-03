وزير العدل يتفقد مشروع مدينة العدالة بالعاصمة الإدارية الجديدة

كتب- أحمد أبو النجا:

تفقد المستشار عدنان فنجري، وزير العدل، اليوم الأحد، مشروع مدينة العدالة بالعاصمة الإدارية الجديدة، في إطار متابعة الموقف التنفيذي للإنشاءات، والوقوف على معدلات الإنجاز، التزامًا بالمواعيد الزمنية المحددة.

وأوضحت وزارة العدل في بيان لها، أن الجولة تأتي تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، رئيس المجلس الأعلى للجهات والهيئات القضائية، بالتوسع في البنية التحتية لمنظومة التقاضي، وتحديث آلياتها، مع الاهتمام بالجانب التقني والتكنولوجي، لا سيما عبر تطبيقات الذكاء الاصطناعي.

واستمع المستشار عدنان فنجري، خلال الجولة، إلى شرح تفصيلي بشأن ما تم تنفيذه من مراحل المشروع، ومدى تطابقها مع الجدول الزمني المحدد، للتأكد من أن الأعمال تسير وفق الخطة المقررة.

وشملت الجولة المجمع المركزي للمحاكم (النقض – الدستورية العليا – مجلس الدولة)، ومبنى المجلس الأعلى للجهات والهيئات القضائية، وهيئة قضايا الدولة، وهيئة النيابة الإدارية، وهيئة القضاء العسكري، إلى جانب أكاديمية القضاة، ومبنى الضيافة، ومبنى الخدمات، ومحكمة الأسرة والطفل، والمحكمة الاقتصادية، ومأمورية استئناف القاهرة، والمركز الدولي للتحكيم، إضافة إلى مسجد.

وخلال الزيارة، أعرب وزير العدل عن تقديره للجهود المبذولة من جميع الأطراف المعنية، مشيدًا بحجم الإنجاز في الأعمال الإنشائية والتجهيزية، ومؤكدًا أن مدينة العدالة تمثل نقلة نوعية في مسار تطوير منظومة التقاضي، بما يسهم في رفع كفاءة الخدمات القضائية المقدمة للمواطنين، ومواكبة التطورات التشريعية والإجرائية الحديثة.

وشدد الوزير على ضرورة الالتزام بالجداول الزمنية المقررة، وفق أعلى معايير الجودة، موضحًا أن المدينة ستكون مركزًا موحدًا يُجسد استقلال الجهات والهيئات القضائية ويعزز التكامل بينها.