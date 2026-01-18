إعلان

مصر والبوسنة تبحثان تطوير الاستثمار السياحي وزيادة حركة الزوار

كتب : أحمد العش

07:02 م 18/01/2026 تعديل في 07:16 م
  • عرض 2 صورة
  • عرض 2 صورة
    مصر والبوسنة تبحثان تطوير الاستثمار السياحي وزيادة حركة الزوار (2)

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

التقى شريف فتحي، وزير السياحة والآثار، وزير خارجية البوسنة والهرسك، إلمدين كوناكوفيتش، والوفد المرافق له، وذلك في إطار زيارته الرسمية الحالية لمصر.

واستهل وزير السياحة، اللقاء، بالتأكيد على اعتزاز مصر بالعلاقات الثنائية المتميزة مع البوسنة والهرسك، وحرصها على تعزيز هذه العلاقات ودفعها إلى آفاق أرحب بما يخدم المصالح المشتركة للبلدين، وخاصة في ضوء الروابط التاريخية الراسخة بين البلدين الصديقين.

وتم خلال اللقاء، بحث سبل تعزيز التعاون في مجالات العمل الأثري والمتاحف، وتشجيع الاستثمارات السياحية المتبادلة، وتطوير التعاون في قطاع السياحة، وبما يسهم في زيادة معدلات حركة السياحة البينية، لا سيما مع ما تمثله مصر من مقصد سياحي هام لدى المواطنين البوسنيين.

وأضاف بيان السياحة، بأنه تم التأكيد على أهمية الترويج السياحي المشترك وتنظيم ورش عمل مهنية تجمع ممثلي القطاع السياحي الخاص ومنظمي الرحلات في مصر والبوسنة، بما يفتح آفاقًا جديدة للتعاون في هذا القطاع.

وأشار وزير خارجية البوسنة والهرسك، من جانبه، إلى الجهود المبذولة لتعزيز الربط الجوي المباشر بين البلدين، بما يدعم حركة السياحة والسفر بين مصر والبوسنة.

ومن الجدير بالذكر أن وزير السياحة والآثار كان قد التقى إلمدين كوناكوفيتش ، خلال زيارته للبوسنة والهرسك في أغسطس الماضي، ضمن جهود تعزيز أطر التعاون المشترك، حيث تُعد هذه أول زيارة رسمية لوزير مصري إلى العاصمة البوسنية سراييفو منذ 15 عامًا.

وحضر اللقاء كل من: السفير ثابت سوباسيك سفير البوسنة والهرسك بالقاهرة، ورنا جوهر مستشار وزير السياحة والآثار للتواصل والعلاقات الخارجية والمشرف العام على الإدارة العامة للعلاقات الدولية والاتفاقيات بالوزارة.

اقرأ أيضًا:

قرار رسمي.. الخميس 29 يناير إجازة مدفوعة الأجر

وزير التموين: احتياطي السكر يكفي لأكثر من 10 أشهر

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

شريف فتحي وزير السياحة والآثار وزير خارجية البوسنة والهرسك قطاع السياحة

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

الرئيس الإيراني محذّرا من أي محاولة لاغتيال خامنئي: ستكون حربا شاملة
شئون عربية و دولية

الرئيس الإيراني محذّرا من أي محاولة لاغتيال خامنئي: ستكون حربا شاملة
"مشمشية وقراصيا ولوز".. أسعار ياميش رمضان هذا العام بالأسواق
اقتصاد

"مشمشية وقراصيا ولوز".. أسعار ياميش رمضان هذا العام بالأسواق
الأرصاد: استقرار نسبي بالنهار والحرارة تصل لـ7 درجات ليلًا
أخبار مصر

الأرصاد: استقرار نسبي بالنهار والحرارة تصل لـ7 درجات ليلًا
كلمات مبكية لإمام جنازة الأشقاء الـ5 في بنها: لا ذنب لوالديهم قضاء الله
أخبار المحافظات

كلمات مبكية لإمام جنازة الأشقاء الـ5 في بنها: لا ذنب لوالديهم قضاء الله
فضل شاكر وشجون الهاجري و"أحلام العصاري".. مفاجآت JOY AWARDS
زووم

فضل شاكر وشجون الهاجري و"أحلام العصاري".. مفاجآت JOY AWARDS

إعلان

أخبار كأس الأمم الأفريقية

المزيد
جميع المباريات

السنغال

- -
21:00

المغرب

أخبار منتخبات كأس الأمم الأفريقية

أخبار

المزيد

إعلان

تفعيل منظومة الدفع الإلكتروني بهيئة النقل العام
هل هناك نية حكومية لإعفاء السكن الخاص من الضريبة العقارية؟ .. أمين خبراء الضرائب يجيب
بسبب كأس الأمم.. أول تحرك قضائي ضد حسام حسن واتحاد الكرة وقرار عاجل من المحكمة
طريقة التشغيل.. 5 قنوات مجانية تنقل مباراة المغرب والسنغال في نهائي أمم أفريقيا