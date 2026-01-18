مصر والبوسنة تبحثان تطوير الاستثمار السياحي وزيادة حركة الزوار

التقى شريف فتحي، وزير السياحة والآثار، وزير خارجية البوسنة والهرسك، إلمدين كوناكوفيتش، والوفد المرافق له، وذلك في إطار زيارته الرسمية الحالية لمصر.

واستهل وزير السياحة، اللقاء، بالتأكيد على اعتزاز مصر بالعلاقات الثنائية المتميزة مع البوسنة والهرسك، وحرصها على تعزيز هذه العلاقات ودفعها إلى آفاق أرحب بما يخدم المصالح المشتركة للبلدين، وخاصة في ضوء الروابط التاريخية الراسخة بين البلدين الصديقين.

وتم خلال اللقاء، بحث سبل تعزيز التعاون في مجالات العمل الأثري والمتاحف، وتشجيع الاستثمارات السياحية المتبادلة، وتطوير التعاون في قطاع السياحة، وبما يسهم في زيادة معدلات حركة السياحة البينية، لا سيما مع ما تمثله مصر من مقصد سياحي هام لدى المواطنين البوسنيين.

وأضاف بيان السياحة، بأنه تم التأكيد على أهمية الترويج السياحي المشترك وتنظيم ورش عمل مهنية تجمع ممثلي القطاع السياحي الخاص ومنظمي الرحلات في مصر والبوسنة، بما يفتح آفاقًا جديدة للتعاون في هذا القطاع.

وأشار وزير خارجية البوسنة والهرسك، من جانبه، إلى الجهود المبذولة لتعزيز الربط الجوي المباشر بين البلدين، بما يدعم حركة السياحة والسفر بين مصر والبوسنة.

ومن الجدير بالذكر أن وزير السياحة والآثار كان قد التقى إلمدين كوناكوفيتش ، خلال زيارته للبوسنة والهرسك في أغسطس الماضي، ضمن جهود تعزيز أطر التعاون المشترك، حيث تُعد هذه أول زيارة رسمية لوزير مصري إلى العاصمة البوسنية سراييفو منذ 15 عامًا.

وحضر اللقاء كل من: السفير ثابت سوباسيك سفير البوسنة والهرسك بالقاهرة، ورنا جوهر مستشار وزير السياحة والآثار للتواصل والعلاقات الخارجية والمشرف العام على الإدارة العامة للعلاقات الدولية والاتفاقيات بالوزارة.

