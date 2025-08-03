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المرور: سحب 974 رخصة بسبب عدم تركيب الملصق الإلكتروني

11:10 ص الأحد 03 أغسطس 2025

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كتب - علاء عمران:

سحبت أجهزة وزارة الداخلية 974 رخصة قيادة لعدم تركيب الملصق الإلكتروني، وذلك ضمن تطبيقها الحازم للوائح المرور عقب انتهاء المهلة المحددة في 30 مارس الماضي.

ويُعد الملصق الإلكتروني خطوة أساسية في منظومة المرور الذكية، حيث واصلت وحدات المرور على مستوى الجمهورية استقبال المواطنين لتركيبه، مع استمرار العمل حتى الساعة الخامسة مساءً بجميع الوحدات، بالإضافة إلى الفترة الصباحية، لتيسير الإجراءات.

كما تواصل الوزارة تقديم خدمات إلكترونية تتيح لمالكي المركبات ذات التراخيص السارية، التقدّم بطلب تركيب الملصق وسداد الرسوم عبر موقع بوابة مرور مصر.

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تركيب الملصق الإلكتروني وزارة الداخلية منظومة المرور الذكية
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