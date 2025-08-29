أمن الجيزة يكشف ملابسات العثور على جثة أمريكي

كتب - محمد شعبان:

خلصت تحريات مباحث الجيزة إلى عدم وجود شبهة جنائية في وفاة أمريكي الجنسية، مساء الجمعة.

تلقى العميد محمد ربيع رئيس مباحث قطاع الشمال إخطارًا من إدارة شرطة النجدة بوفاة سائح أجنبي بشارع محي الدين أبو العز.

بالفحص والمعاينة تبين أن الجثة لمسن يحمل الجنسية الأمريكية فارق الحياة داخل العقار رقم 25 إثر إصابته بهبوط حاد في الدورة الدموية دون وجود شبهة جنائية.

الشرطة نقلت الجثة إلى ثلاجة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة للتصريح بالدفن.