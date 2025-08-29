إعلان

ضبط 20 طن دقيق مدعّم في حملات مكبرة على المخابز

11:58 ص الجمعة 29 أغسطس 2025

ضبط دقيق بلدي مدعم - ارشيفية

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp


كتب - علاء عمران:

واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها المكثفة لحماية المستهلكين وتشديد الرقابة على الأسواق، مع التصدي لمحاولات التلاعب بأسعار الخبز وبيعه بأعلى من السعر المقرر أو الامتناع عن الإعلان عن الأسعار.

ونفذت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة، بالتنسيق مع مديريات الأمن، حملات مكبرة خلال 24 ساعة، أسفرت عن ضبط مخالفات متنوعة في نشاط المخابز السياحية الحرة والمدعمة، واسترجاع أكثر من 20 طن دقيق (أبيض وبلدي مدعّم).

وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتولت النيابة التحقيق.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

وزارة الداخلية حملات مكبرة أسعار الخبز ضبط دقيق مدعّم
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:



إعلان

أخبار

المزيد

الثانوية العامة

المزيد

إعلان

- مصرع 3 عناصر خطرة في مداهمة أمنية بالشرقية
- البترول: إضافة بئرين جديدين علي خريطة إنتاج الغاز بغرب الدلتا العميقة
لغز الأبواب.. اختفاء باب المقبرة وسر الأحرف الثلاثة