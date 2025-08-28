فيديو مثير يكشف محتالين انتحلوا صفة ضباط شرطة بالجيزة

كتب - عاطف مراد:

كشفت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي، يظهر خلاله اعتداء عدد من الأشخاص على شخص يرتدي الملابس الأميرية ويدّعي أنه ضابط شرطة بمنطقة الجيزة.

وتبين بالفحص أنه بتاريخ 24 من الشهر الجاري ورد بلاغ لقسم شرطة المنيرة الغربية بوقوع مشاجرة بين طرفين، حيث ضم الطرف الأول شخصين مقيمين بدائرة مركز شرطة أوسيم، بينما ضم الطرف الثاني 4 أشخاص أحدهم كان يرتدي الملابس الأميرية منتحلًا صفة ضابط شرطة.

وكشفت التحريات أن الطرف الثاني حاول الاستيلاء على مبالغ مالية من الطرف الأول، بعدما أوهمهم بإمكانية استبدال عملات أجنبية خارج نطاق السوق المصرفي، منتحلين صفة رجال شرطة لتسهيل تنفيذ مخططهم.

وتمكن الأهالي من ضبط اثنين من المتهمين أثناء الواقعة، من بينهم الشخص الذي ارتدى الملابس الأميرية، فيما تمكنت قوات الأمن من ضبط باقي المتهمين. وبمواجهتهم أقروا بارتكاب الجريمة على النحو المشار إليه.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهمين وإحالتهم إلى جهات التحقيق المختصة.

