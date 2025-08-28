مات بسكته قلبية.. من هو اللواء شريف زهير مساعد وزير الداخلية الراحل؟

كتب- محمود الشوربجي:

توفي اللواء شريف زهير محمد حاتم مساعد وزير الداخلية لقطاع التدريب صباح اليوم، إثر أزمة قلبية ألمت به وذلك بعد أسابيع قليلة من تصعيده في الحركة العامة لتنقلات الشرطة لعام 2025.

وبدأ اللواء شريف زهير مسيرته الأمنية عقب التحاقه بكلية الشرطة في عام 1989، حيث تدرج في العديد من المناصب القيادية التي أكسبته خبرة واسعة في مختلف مجالات العمل الأمني.

وكان من أبرز المناصب التي شغلها مدير المعهد القومي لتدريب الشرطة، حيث أشرف على إعداد وتطوير أجيال جديدة من ضباط الأمن الوطني.

امتاز الراحل بخبرته الكبيرة في مجال التدريب والعمليات الخاصة، إذ كان له دور بارز في تأهيل القوات الخاصة وتزويدها بأحدث الأساليب والتقنيات، مما رفع من كفاءة الأداء الأمني وقوة الاستجابة للتحديات المتغيرة.

وفي عام 2023، خلال حركة تنقلات قيادية، تولى اللواء زهير رئاسة الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، حيث قاد جهودًا مكثفة أسفرت عن ضبط كميات ضخمة من المخدرات وتفكيك العديد من الشبكات الإجرامية، بالإضافة إلى إحباط محاولات زرع وتصنيع المخدرات في مناطق حدودية نائية.

وفي حركة التنقلات السنوية الأخيرة، صدر قرار ترقيته إلى درجة مساعد وزير الداخلية لقطاع التدريب، وهو المنصب الذي يحظى بمسؤولية كبيرة في إعداد وتأهيل الأجيال القادمة من رجال الأمن.

