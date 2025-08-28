إعلان

"هتك عرضهن أثناء التدريب".. حكم قضائي ضد مدرب "الكيك بوكسينج " بالتجمع الخامس

02:05 م الخميس 28 أغسطس 2025

محاكمة تعبيرية

كتب- أحمد عادل
قررت محكمة مستأنف جنايات القاهرة، بقبول الاستئناف المقدم من مدرب كيك بوكسينج شهير شكلًا، وفي الموضوع قضت بتأييد حكم حبسه 10 سنوات، لاتهامه بهتك عرض عدد من الفتيات القاصرات أثناء تدريبهن بأحد النوادي في منطقة التجمع الخامس.

وكشفت التحقيقات أن المتهم يمتلك أكثر من مركز لتدريب لعبة الكيك بوكسينج، وكان يستهدف الفتيات من عمر 13 إلى 18 عامًا، مستغلاً وجودهن في التدريب للتعدي عليهن جنسيًا.

كانت الأجهزة الأمنية ألقت القبض على المدرب المتهم في وقت سابق، بعد تلقي بلاغات من أسر الفتيات، وضبط داخل إحدى الصالات الرياضية بمنطقة التجمع، وتم تحرير محضر بالواقعة وإحالته للنيابة التي باشرت التحقيقات.

مدرب الكيك بوكسينج التجمع الخامس جنايات القاهرة هتك عرض فتيات
