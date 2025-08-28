ضبط مليوني قطعة مستلزمات طبية مجهولة المصدر بالسيدة زينب

كتب - علاء عمران:

نجحت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية في إحباط محاولة ترويج مليوني قطعة مستلزمات طبية مجهولة المصدر بالقاهرة.

وتوصلت المعلومات إلى وجود مخزن غير مرخص لتجارة المستلزمات الطبية بدائرة قسم السيدة زينب، وبتقنين الإجراءات جرى استهدافه وضبط كميات ضخمة من المنتجات النهائية، شملت قفازات طبية، لاصق طبي، سرنجات، أجهزة وريد، وأجهزة محاليل طبية مختلفة.

وتم التحفظ على المضبوطات واتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة.

