"النار مسكت في محل بويات".. تفاصيل إصابة عاملين في حريق مول بأكتوبر

تجري ؤ في الجيزة، تحقيقاتها حول إصابة عاملين في حريق نشب داخل محل بويات داخل مول صغير بمنطقة 6 أكتوبر، وأمرت بتكليف المعمل الجنائي بمعاينة آثار الحريق لمعرفة أسبابه، وحصر الخسائر الناجمة عنه.

وأمرت جهات التحقيق بالاطلاع على كاميرات المراقبة بمحيط الواقعة للوقف على ملابسات الحريق، كما استمعت إلى إفادات شهود العيان المحيطين بمسرح الحريق، وطلبت تحريات أجهزة الأمن حول الواقعة.

كشفت التقرير المبدئي للمعمل الجنائي أن الحريق نشب داخل محل بويات داخل المول والتهمت ألسنة النيران كافة محتويات المحل، وسرعان ما امتدت إلى باقي المحال داخل المول.

البداية كانت بإخطار تلقاه مأمور قسم شرطة ثالث أكتوبر، من غرفة عمليات شرطة النجدة بنشوب حريق بأحد المولات أسفر عن وقوع ضحايا.

على الفور دفعت الإدارة العامة للحماية المدنية بسيارتي إطفاء بالتنسيق مع مأمور القسم إلى محل البلاغ، وتبين من خلال الفحص، أن الحريق نشب داخل محل بويات داخل المول أسفر عن إصابة عاملين.

نجحت فرق الحماية المدنية من السيطرة على الحريق، فيما تم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

