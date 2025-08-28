إعلان

تفاصيل اتهام طبيب بالتسبب في وفاة طفل أثناء إجراء عملية اللوز بالطالبية

11:07 ص الخميس 28 أغسطس 2025

جثة - أرشيقية

كتب- محمود الشوربجي:

يجري رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة، تحريات لكشف ملابسات اتهام طبيب بالتسبب في وفاة طفل أثناء إجراء عملية استئصال اللوز بمنطقة الطالبية، بعد إصابته بنزيف تسبب في مفارقته الحياة.

ورد بلاغ لمديرية أمن الجيزة يفيد اتهام طبيب بالتسبب في وفاة طفل بالطالبية، وذكر والده أن الطبيب تسبب في إصابة إبنه بنزيف خلال إجراء العملية، ولم يتمكن من السيطرة عليه، وتم نقله إلى مستشفى قصر العيني إلا أنه فارق الحياة.

تم ضبط الطبيب واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاهه وتحرر محضر بالواقعة، وأحيل إلى النيابة المختصة للتحقيق.

وفاة طفل عملية اللوز الطالبية
