قرار جديد بشأن المتهمين بإدارة مصنع ترامادول بالقطامية

09:01 م الأربعاء 27 أغسطس 2025

كتب- أحمد عادل:

قررت محكمة مستأنف جنايات القاهرة، تأجيل جلسة نظر استئناف كيميائي و4 آخرين على حكم المؤبد الصادر بحقهم، لاتهامهم بالاتجار وتصنيع عقاقير الترامادول المخدر بالقطامية، لجلسة 30 سبتمبر المقبل لورود تقرير اللجنة الفنية.

وفي وقت سابق، قضت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة في التجمع الخامس، بمعاقبة كيميائي و4 آخرين بالسجن المؤبد، على خلفية اتهامهم بالاتجار وتصنيع عقاقير الترامادول المخدر بالقطامية.

وتقدم المحامي إمام الحفناوي، دفاع المتهمين، بمذكرة استئناف على حكم محكمة جنايات أول درجة الصادر بحق مالك شركة أدوية و4 آخرين بالسجن المؤبد، لاتهامهم بالاتجار وتصنيع المواد المخدرة في القطامية.

ووجاء في أمر الإحالة، أن المتهمين "ب. ن" و"و. أ" و"ح. ع" و"ع. ع" و"أ. ر"، قاموا بتصنيع عقاقير الترامادول المخدر والاتجار بالأدوية ممنوعة دون ترخيص بدائرة قسم القطامية.

وتابع أمر الإحالة، أن المتهمين حازوا وأحرزوا بقصد التصنيع والاتجار جوهر الترامادول المخدر في غير الأحوال المصرح بها قانونًا، وكمية كبيرة من المواد الأولية المستخدمة في تصنيع المواد المخدرة، وماكينات تعبئة وتغليف وكبس، بالإضافة إلى كمية كبيرة من الأدوية الممنوع تداولها بقصد الاتجار دون ترخيص.

