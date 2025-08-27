إعلان

الداخلية تضبط 100 طن أعلاف وأسمدة ومبيدات فاسدة بكفر الشيخ

02:01 م الأربعاء 27 أغسطس 2025

أعلاف وأسمدة ومبيدات فاسدة

كتب - علاء عمران:

قامت الإدارة العامة لشرطة البيئة والمسطحات بقطاع الشرطة المتخصصة، بالاشتراك مع الجهات المعنية، بتوجيه حملة مكبرة استهدفت المصانع والمخازن العشوائية التي تُدار بدون ترخيص في نطاق مديرية أمن كفر الشيخ.

وأسفرت جهود الحملة في مجال حماية الثروة الزراعية عن ضبط مصنع ومخزنين ومحلين لتصنيع وبيع الأعلاف الحيوانية والأسمدة والمبيدات الزراعية بدائرة دسوق بدون ترخيص.

وعُثر بداخلها على كميات ضخمة من المضبوطات، شملت 88 طن مواد خام تستخدم في إنتاج الأعلاف الحيوانية مجهولة المصدر ومنتهية الصلاحية، إضافة إلى 20 طن أسمدة زراعية و320 عبوة مبيدات زراعية جميعها بدون ترخيص.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في إطار جهود وزارة الداخلية لحماية الثروة الزراعية وصحة المواطنين.

أعلاف وأسمدة ومبيدات فاسدة

الداخلية أعلاف وأسمدة ومبيدات فاسدة كفر الشيخ الإدارة العامة لشرطة البيئة والمسطحات
