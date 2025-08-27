إعلان

6 مصابين في انقلاب ميكروباص على الطريق الصحراوي بأطفيح

09:59 ص الأربعاء 27 أغسطس 2025

حادث انقلاب سيارة ميكروباص

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتب- علاء عمران:

أصيب 6 أشخاص، اليوم الأربعاء، في انقلاب ميكروباص على الطريق الصحراوي بمنطقة أطفيح، وتم نقلهم إلى المستشفى لتلقي العلاج.

تلقى اللواء غرفة عمليات النجدة إخطارًا بالحادث، وانتقلت على الفور سيارات الإسعاف وونش المرور إلى مكان الواقعة لرفع حطام الحادث وتأمين حركة المرور.

وأوضحت التحريات أن سبب الحادث اختلال عجلة القيادة من السائق، مما أدى إلى انقلاب السيارة وإصابة الركاب.

تم تحرير محضر بالواقعة، وجاري اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

اقرأ أيضا:

اللقطات الأولى لحادث مرسى علم المروع.. ومصدر يكشف حصيلة وجنسيات المصابين

الداخلية تعلن القبض على البلوجر "نعمة أم إبراهيم"

"أجبروا بنتهم على شرب السم".. جريمة تهز الوراق وتكشف أسرار دفن بلا أوراق

مشهد مرعب لألسنة النيران.. حريق هائل يلتهم عددا من المحال التجارية بالمؤسسة (صور)

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

انقلاب ميكروباص غرفة عمليات النجدة سيارات الإسعاف منطقة أطفيح
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:



إعلان

أخبار

المزيد

الثانوية العامة

المزيد

إعلان

شبورة ورياح.. تفاصيل حالة الطقس حتى بداية سبتمبر