6 مصابين في انقلاب ميكروباص على الطريق الصحراوي بأطفيح

كتب- علاء عمران:

أصيب 6 أشخاص، اليوم الأربعاء، في انقلاب ميكروباص على الطريق الصحراوي بمنطقة أطفيح، وتم نقلهم إلى المستشفى لتلقي العلاج.

تلقى اللواء غرفة عمليات النجدة إخطارًا بالحادث، وانتقلت على الفور سيارات الإسعاف وونش المرور إلى مكان الواقعة لرفع حطام الحادث وتأمين حركة المرور.

وأوضحت التحريات أن سبب الحادث اختلال عجلة القيادة من السائق، مما أدى إلى انقلاب السيارة وإصابة الركاب.

تم تحرير محضر بالواقعة، وجاري اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

اقرأ أيضا:

اللقطات الأولى لحادث مرسى علم المروع.. ومصدر يكشف حصيلة وجنسيات المصابين

الداخلية تعلن القبض على البلوجر "نعمة أم إبراهيم"

"أجبروا بنتهم على شرب السم".. جريمة تهز الوراق وتكشف أسرار دفن بلا أوراق

مشهد مرعب لألسنة النيران.. حريق هائل يلتهم عددا من المحال التجارية بالمؤسسة (صور)