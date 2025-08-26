إعلان

"خلاف على تعاطي المخدرات".. حبس عاطل وصديقه لاتهامهما بقتل سيدة ببولاق الدكرور

09:42 م الثلاثاء 26 أغسطس 2025

سجن- أرشيفية

كتب- محمود الشوربجي:

قررت النيابة العامة فى الجيزة، حبس عاطل وصديقه 4 أيام على ذمة التحقيقات، على خلفية اتهامهما بقتل سيدة في بولاق الدكرور، بسبب خلاف بينهم على تعاطي المواد المخدرة.

كان قد ورد بلاغ لمديرية أمن الجيزة، يفيد العثور على جثة سيدة أسفل الطريق الدائري ببولاق الدكرور.

بإجراء التحريات تبين أن عاطل وراء إنهاء حياة المجني عليها، لخلاف بينهما على تعاطي المواد المخدرة بمسكنه، حيث فوجئ بتعاطيها نصيبه من المخدر، مما دفعه للاعتداء عليها حتى فارقت الحياة.

وألقت الأجهزة الأمنية القبض على المتهم، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، وذكر أنه استعان بصديق له للتخلص من الجثة، بعد وضعها بجوال، وإلقائها أسفل الطريق الدائري، تم ضبط المتهم الثانى، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاههما، وباشرت النيابة المختصة التحقيق.

